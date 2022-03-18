Получившие президентские гранты россияне организуют акции в поддержку армии РФ
Мероприятия разных форматов и тематики проходят по всей стране: благотворительные театральные постановки и концерты, конкурсы рисунков — всё это для моральной и материальной поддержки.
Авторы творческих проектов, получивших грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), начали проводить мероприятия в поддержку российской армии и семей военнослужащих, а также жителей ДНР и ЛНР, в том числе эвакуированных в Россию.
"Мероприятия разных форматов и тематики проходят по всей стране: благотворительные театральные постановки и концерты, которые могут посетить семьи военных и дети из ЛНР и ДНР, конкурсы рисунков для всей семьи, организация кинопоказов и мастер-классов. Все — с единой целью поддержки, где-то моральной, где-то и материальной", — заявили в пресс-службе ПФКИ.
Благотворительные показы спектаклей организовали в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Например, их осуществляет команда проекта ZAVIST’ из Санкт-Петербурга, следующий из запланированных — по мотивам трагедии А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери" на сцене площадки "Скороход". Вырученные деньги передадут в фонд "Доброе дело" для помощи переселенцам, нуждающимся семьям, эвакуированным в Ростовскую область.
26 марта команда проекта театра "Семьянюки" "КлоунаДА!" в Петербургском театре клоунады покажет спектакль, часть вырученных средств от которого пойдёт на детское питание для малышей Донбасса. Также был организован ряд патриотических акций — в частности, в Кемеровской области, Югре и Ульяновске. Так, Ульяновский молодёжный центр кинематографии и телевидения запустил проект "Улицы героев", главная цель которого — сохранить историческую память.
Ранее Лайф сообщал о подведении итогов конкурса на бесплатное размещение социальной рекламы в Интернете. Из 73 заявок жюри отобрало 32 проекта от 29 организаций. В числе финалистов оказались проекты социальной рекламы фондов "Подарок ангелу", "Бумажная птица", "Вера", "Второе дыхание", "Арифметика добра", "Солнечный город", ОРБИ, а также Всемирного фонда дикой природы, благотворительной организации "Ночлежка", Российского Красного Креста, Ассоциации волонтёрских центров, Регионального общественного движения Республики Татарстан "Наше дело" и других.