Экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова приговорили к 9,5 года колонии

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей Кулаков признан виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил Кулакова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — рассказали в Прокуратуре Подмосковья.

Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой обнаружили 4 мая, женщина была задушена. Суд установил, что Кулаков расправился с ней в ночь c 1 на 2 мая 2019 года в ходе ссоры в автомобиле. По версии СК, экс-чиновник испытывал к Исаенковой личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал.