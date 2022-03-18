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18 марта, 07:54

Экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова приговорили к 9,5 года колонии

При этом прокурор попросил приговорить экс-чиновника к 9 годам и 10 месяцам тюремного заключения.

<p>Андрей Кулаков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко</p>

Андрей Кулаков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Подольский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Ранее коллегия присяжных признала его виновным в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей Кулаков признан виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил Кулакова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — рассказали в Прокуратуре Подмосковья.

При этом прокурор попросил приговорить экс-чиновника к 9 годам и 10 месяцам колонии.

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Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой обнаружили 4 мая, женщина была задушена. Суд установил, что Кулаков расправился с ней в ночь c 1 на 2 мая 2019 года в ходе ссоры в автомобиле. По версии СК, экс-чиновник испытывал к Исаенковой личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал.

Александра Вишнякова

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