Ударный патруль: Сопровождение колонн российской техники вертолётами Ка-52 и Ми-24 сняли на видео

На малых и предельно малых высотах данную задачу выполняли транспортно-боевые вертолёты Ми-8.

Сопровождение колонн российской техники вертолётами Ка-52 и Ми-24. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ обнародовало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолётами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 в ходе "Операции Z". Место событий в оборонном ведомстве предпочли не раскрывать.

"Вертолёты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники", — отметили в МО.