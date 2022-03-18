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Опубликовано 18 марта 2022, 07:56

Ударный патруль: Сопровождение колонн российской техники вертолётами Ка-52 и Ми-24 сняли на видео

На малых и предельно малых высотах данную задачу выполняли транспортно-боевые вертолёты Ми-8.

Сопровождение колонн российской техники вертолётами Ка-52 и Ми-24. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ обнародовало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолётами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 в ходе "Операции Z". Место событий в оборонном ведомстве предпочли не раскрывать.

"Вертолёты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники", — отметили в МО.

В ведомстве добавили, что патрулирование и сопровождение выполнялись экипажами ударных вертолётов Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолётов Ми-8 на малых и предельно малых высотах.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ высокоточным оружием
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ высокоточным оружием

Ранее Министерство обороны РФ публиковало кадры контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины. По данным министерства, на видео попала батарея 152-миллиметровых гаубиц ВСУ, после удара по которым прогремело три мощных взрыва. Также опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на утро 18 марта.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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