Ударный патруль: Сопровождение колонн российской техники вертолётами Ка-52 и Ми-24 сняли на видео
На малых и предельно малых высотах данную задачу выполняли транспортно-боевые вертолёты Ми-8.
Сопровождение колонн российской техники вертолётами Ка-52 и Ми-24. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ обнародовало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолётами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24 в ходе "Операции Z". Место событий в оборонном ведомстве предпочли не раскрывать.
"Вертолёты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники", — отметили в МО.
В ведомстве добавили, что патрулирование и сопровождение выполнялись экипажами ударных вертолётов Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолётов Ми-8 на малых и предельно малых высотах.
Ранее Министерство обороны РФ публиковало кадры контроля уничтожения артиллерийской батареи Вооружённых сил Украины. По данным министерства, на видео попала батарея 152-миллиметровых гаубиц ВСУ, после удара по которым прогремело три мощных взрыва. Также опубликована карта перешедших под контроль РФ территорий в ходе "Операции Z" на утро 18 марта.
Минобороны РФ