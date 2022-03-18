РБК: Аркадий Дворкович уходит с поста председателя фонда "Сколково"

По данным издания, председатель фонда объявил о своей отставке сегодня на встрече с сотрудниками. В своём обращении Дворкович подчеркнул, что фонд "Сколково" всегда был в авангарде инноваций в стране. Он уверен, что сегодня центр приложит максимум усилий для построения в России собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмёт на себя обеспечение потребностей страны. По словам источников, освободившуюся должность может занять председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.