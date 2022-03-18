РБК: Аркадий Дворкович уходит с поста председателя фонда "Сколково"
По данным издания, он объявил о своей отставке сегодня на встрече с сотрудниками. Освободившуюся должность может занять председатель правления центра Игорь Дроздов.
Председатель фонда "Сколково" и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович решил оставить свой пост, который он занимал с 2018 года.
"Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколкова", — сообщил РБК представитель Дворковича.
По данным издания, председатель фонда объявил о своей отставке сегодня на встрече с сотрудниками. В своём обращении Дворкович подчеркнул, что фонд "Сколково" всегда был в авангарде инноваций в стране. Он уверен, что сегодня центр приложит максимум усилий для построения в России собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмёт на себя обеспечение потребностей страны. По словам источников, освободившуюся должность может занять председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
Напомним, "Единая Россия" выступила за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково". Ранее он осудил военные действия на Украине и заявил, что FIDE добивается запрета на проведение в РФ и Белоруссии официальных шахматных турниров. В партии сочли данную позицию предательством.
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ТАСС / Александр Щербак