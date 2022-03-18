СК расследует призывы главы погранслужбы Украины к убийству родственников российских военных

В ведомстве рассказали, что Дейнеко опубликовал пост в Facebook, в котором призвал к убийству жён, детей и родителей военнослужащих.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко к убийству родственников российских военных.

В ведомстве рассказали, что Дейнеко опубликовал пост в Facebook, в котором призвал к убийству жён, детей и родителей российских военнослужащих. ГСУ СК РФ поручено "провести все необходимые мероприятия" и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело.

"Действия Сергея Дейнеко ещё раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается. Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса", — добавили в СК.