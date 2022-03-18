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18 марта, 08:18

СК расследует призывы главы погранслужбы Украины к убийству родственников российских военных

В ведомстве рассказали, что Дейнеко опубликовал пост в Facebook, в котором призвал к убийству жён, детей и родителей военнослужащих.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко к убийству родственников российских военных.

В ведомстве рассказали, что Дейнеко опубликовал пост в Facebook, в котором призвал к убийству жён, детей и родителей российских военнослужащих. ГСУ СК РФ поручено "провести все необходимые мероприятия" и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело.

"Действия Сергея Дейнеко ещё раз подтвердили, что украинский национализм только усиливается. Подобные высказывания лишь подтверждают, что на протяжении восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса", — добавили в СК.

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А ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которых он призывал к насилию в отношении российских военных, а также СК возбудил уголовное дело против телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в эфире украинского телеканала "24" цитатой нацистского преступника Адольфа Эйхмана призвал убивать русских детей.

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Wikipedia

Александра Вишнякова

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