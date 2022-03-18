Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Коламбус" в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

Российские легионеры столичной команды набрали во встрече три очка. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забил один гол и сделал результативную передачу. Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой.

Для Овечкина гол стал 768-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших бомбардиров лиги за всю историю он занимает третье место. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).