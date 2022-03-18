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18 марта, 08:20

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Коламбус" в НХЛ

В списке лучших снайперов лиги за всю историю капитан столичной команды по-прежнему занимает третье место.

"Вашингтон Кэпиталз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

Российские легионеры столичной команды набрали во встрече три очка. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забил один гол и сделал результативную передачу. Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой.

Для Овечкина гол стал 768-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших бомбардиров лиги за всю историю он занимает третье место. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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В нынешнем сезоне Александр довёл счёт заброшенных шайб до 38. По этому показателю он занимает четвёртое место. Россиянина опережают Остон Мэттьюз из "Торонто Мэйпл Лифс" (45 голов), Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" (40) и Крис Крайдер из "Нью-Йорк Рейнджерс" (40).

Обложка ©

NHL.com

Роман Фейгин

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