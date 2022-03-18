"Может привести к расколу": ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные
На этой неделе стало известно, что сборную России по хоккею на два года отстранили от участия в Евротуре.
ФХР отправила жалобу в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) на решение отобрать право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года и отстранить сборные от участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.
"Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам. Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения молодёжного чемпионата мира в 2023 году. На этой неделе национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.
ФХР