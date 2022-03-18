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18 марта, 08:28

"Может привести к расколу": ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные

На этой неделе стало известно, что сборную России по хоккею на два года отстранили от участия в Евротуре.

ФХР отправила жалобу в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) на решение отобрать право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года и отстранить сборные от участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

"Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам. Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью", — говорится в заявлении.

Жамнов — об отстранении сборной России от участия в Евротуре: Будем развивать свой хоккей

Жамнов — об отстранении сборной России от участия в Евротуре: Будем развивать свой хоккей

Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения молодёжного чемпионата мира в 2023 году. На этой неделе национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.

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ФХР

Роман Фейгин

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