"Может привести к расколу": ФХР обжаловала решение ИИХФ отобрать у России МЧМ-2023 и отстранить сборные

ФХР отправила жалобу в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) на решение отобрать право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года и отстранить сборные от участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

"Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам. Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью", — говорится в заявлении.