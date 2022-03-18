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18 марта, 08:48

Российских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

Ранее на этой неделе наши спортсмены направили письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), попросив вмешаться в ситуацию с отстранением от международных турниров.

Российских и белорусских легкоатлетов не допустили к участию в этапах престижного коммерческого соревнования "Бриллиантовая лига". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Это решение соответствует рекомендациям МОК и большинства спортивных федераций. Мы понимаем, что участие спортсменов из России и Белоруссии привело бы к серьёзным проблемам материально-технического характера", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем.

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Накануне российские спортсмены направили письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), попросив вмешаться в ситуацию с отстранением от международных турниров.

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Роман Фейгин

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