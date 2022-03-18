Российских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

Российских и белорусских легкоатлетов не допустили к участию в этапах престижного коммерческого соревнования "Бриллиантовая лига". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Это решение соответствует рекомендациям МОК и большинства спортивных федераций. Мы понимаем, что участие спортсменов из России и Белоруссии привело бы к серьёзным проблемам материально-технического характера", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем.