Огонь из-за спин гражданских: Военный эксперт Баранец рассказал об основной тактике украинских националистов

Военная спецоперация России на Украине идёт не так быстро из-за нечестной тактики ВСУ и украинских националистов, которые располагают свои ракетные комплексы и артиллерийские установки в жилых кварталах. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Народ задаёт вопрос: сколько это (спецоперация. — Прим. Лайфа) может продолжаться? Конечно, сидя на тёплом московском диване, и я мог бы его задавать. И я задавал — генералам. Представьте, что "Точка-У", танки, САУ (самоходные артиллерийские установки) ВСУ стоят, прижавшись к жилым кварталам. Выбивается стенка первого этажа, загоняется туда САУ, и оттуда ведёт огонь", — объяснил эксперт в эфире программы "Соловьёв Live".