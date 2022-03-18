Огонь из-за спин гражданских: Военный эксперт Баранец рассказал об основной тактике украинских националистов
По его словам, это единственная проблема, которая стоит на пути Российской армии, ведь наши бойцы всеми силами пытаются избежать потерь среди мирного населения.
Военная спецоперация России на Украине идёт не так быстро из-за нечестной тактики ВСУ и украинских националистов, которые располагают свои ракетные комплексы и артиллерийские установки в жилых кварталах. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
"Народ задаёт вопрос: сколько это (спецоперация. — Прим. Лайфа) может продолжаться? Конечно, сидя на тёплом московском диване, и я мог бы его задавать. И я задавал — генералам. Представьте, что "Точка-У", танки, САУ (самоходные артиллерийские установки) ВСУ стоят, прижавшись к жилым кварталам. Выбивается стенка первого этажа, загоняется туда САУ, и оттуда ведёт огонь", — объяснил эксперт в эфире программы "Соловьёв Live".
По его словам, основная проблема Российской армии в том, что тактика украинских националистов — прятаться за спины мирных граждан. И она работает, ведь одна из центровых задач в приказе Верховного главнокомандующего России, в приказах Минобороны, Генерального штаба — беречь гражданских.
Ранее Лайф писал, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе был объявлен траур по погибшим. Спустя два дня в Донецке прошли похороны погибшего при ракетном ударе многодетного отца. По словам вдовы, когда семья узнала трагическую новость, у всех был шок, а у детей случилась истерика.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ