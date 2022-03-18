Огонь из-за спин гражданских: Военный эксперт Баранец рассказал об основной тактике украинских националистов

По его словам, это единственная проблема, которая стоит на пути Российской армии, ведь наши бойцы всеми силами пытаются избежать потерь среди мирного населения.

Военная спецоперация России на Украине идёт не так быстро из-за нечестной тактики ВСУ и украинских националистов, которые располагают свои ракетные комплексы и артиллерийские установки в жилых кварталах. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Народ задаёт вопрос: сколько это (спецоперация. — Прим. Лайфа) может продолжаться? Конечно, сидя на тёплом московском диване, и я мог бы его задавать. И я задавал — генералам. Представьте, что "Точка-У", танки, САУ (самоходные артиллерийские установки) ВСУ стоят, прижавшись к жилым кварталам. Выбивается стенка первого этажа, загоняется туда САУ, и оттуда ведёт огонь", — объяснил эксперт в эфире программы "Соловьёв Live".