"Дайте миру шанс": Сербские фанаты развернули на матче баннер со списком нападений США на другие страны

Красными буквами на белой бумаге были написаны страны, которые в своё время пострадали от действий Штатов. В их числе — Афганистан, Ирак, Корея, Куба, Сирия и Югославия.

Сербские фанаты вывесили список нападений США на другие страны. Видео © Twitter 101% ULTRAS / ULTRAS

Сербские футбольные фанаты поддержали Россию в ходе матча Лиги Европы в Белграде. Болельщики клуба "Црвена Звезда" решили напомнить всему миру о военных преступлениях Соединённых Штатов Америки. Во время матча они развернули на трибунах огромные баннеры с названиями стран, куда начиная с середины прошлого века вторгались американцы. Видео, опубликованное фанатами, быстро разлетелось по социальным сетям.

Во время матча "Црвена Звезда" – "Глазго Рейнджерс" сербы подняли плакаты, на которых красными буквами на белой бумаге были написаны страны с датами нападения на них. В их числе — Афганистан, Ирак, Корея, Куба, Сирия и Югославия и многие другие. Кроме этого, болельщики зажгли фонарики на своих телефонах в знак поддержки России, а также развернули баннер со строчкой из антивоенной песни Джона Леннона.

"Всё, что мы говорим: дайте миру шанс", — говорится на нём.

Матч завершился победой сербов со счётом 2:1.