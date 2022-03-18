"Дайте миру шанс": Сербские фанаты развернули на матче баннер со списком нападений США на другие страны
Красными буквами на белой бумаге были написаны страны, которые в своё время пострадали от действий Штатов. В их числе — Афганистан, Ирак, Корея, Куба, Сирия и Югославия.
Сербские фанаты вывесили список нападений США на другие страны. Видео © Twitter 101% ULTRAS / ULTRAS
Сербские футбольные фанаты поддержали Россию в ходе матча Лиги Европы в Белграде. Болельщики клуба "Црвена Звезда" решили напомнить всему миру о военных преступлениях Соединённых Штатов Америки. Во время матча они развернули на трибунах огромные баннеры с названиями стран, куда начиная с середины прошлого века вторгались американцы. Видео, опубликованное фанатами, быстро разлетелось по социальным сетям.
Во время матча "Црвена Звезда" – "Глазго Рейнджерс" сербы подняли плакаты, на которых красными буквами на белой бумаге были написаны страны с датами нападения на них. В их числе — Афганистан, Ирак, Корея, Куба, Сирия и Югославия и многие другие. Кроме этого, болельщики зажгли фонарики на своих телефонах в знак поддержки России, а также развернули баннер со строчкой из антивоенной песни Джона Леннона.
"Всё, что мы говорим: дайте миру шанс", — говорится на нём.
Матч завершился победой сербов со счётом 2:1.
Сербия является одной из стран, которая поддержала проведение Россией спецоперации на Украине. Президент страны Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции Запада против Москвы. По его словам, Сербия испытала на себе подобные ограничения и в последнее время оказалась под "почти неприкрытым давлением". Жители страны в знак поддержки устроили несколько автопробегов. Десятки машин ехали с российскими, белорусскими флагами, а также флагами республик Донбасса. А телебашня в Белграде была подсвечена под российский триколор.
Twitter / 101% ULTRAS