Аналитик Тузов спрогнозировал скорый конец эры доллара

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов заявил, что для многих стран и компаний существуют риски блокировки или отмены тех или иных финансовых операций, поскольку основная часть международных расчётов идёт через корреспондентские счета в США.

"Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчёты в суверенных валютах", — сказал он в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт считает, что активная работа печатного станка в США уже давно могла вызвать инфляцию. При этом, по его мнению, этого не происходит только из-за того, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов. И если их доля будет сокращаться, инфляция вернётся в США, вследствие чего американский доллар станет ещё менее привлекательным для других стран, добавил Тузов.

При этом он отметил, что США всё ещё остаются одной из ведущих экономик мира. По его словам, сегодня американская валюта по-прежнему самый популярный способ расчёта. Однако аналитик считает, что доллар сменит юань, рубль и рупия.