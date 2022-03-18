В Волновахе назвали улицу в честь погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги

Андрей Турчак сообщил, что память легендарного командира в дальнейшем также будет увековечена и на территории Ростовской области.

Денис Пушилин и Андрей Турчак на переименовании улицы в честь погибшего Героя России Владимира Жоги. Видео © Предоставлено Лайфу

Улица в Волновахе, которая в советское время называлась 1 Мая, а позднее была переименована в честь одного из подразделений ВСУ, теперь носит имя героя РФ Владимира Жоги. Табличку лично заменили глава ДНР Денис Пушилин и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По словам Пушилина, то, что эта улица носила имя бригады, совершавшей военные преступления, совершенно недопустимо.

"В нашем настоящем есть современные герои, один из них — Владимир Артёмович Жога, который героически погиб, прикрывая эвакуацию гражданских лиц из Волновахи. Поэтому считаю абсолютно правильным, чтобы эта улица называлась его именем", — заявил глава ДНР и напомнил, что Жога героически погиб, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей.