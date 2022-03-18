Лавров: Иллюзия, что на Запад можно положиться, полностью разрушена
В этом и состоит "главнейший вывод для России в вопросе геополитики", считает глава МИД.
Иллюзия того, что Россия может полагаться на западных партнёров, полностью разрушена. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT в пятницу.
"Сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами", — сказал он.
По словам Лаврова, в этом и состоит "главнейший вывод для России в вопросе геополитики".
Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва никогда не имела претензий к украинскому народу. Лавров поделился, что у него есть множество друзей в Незалежной. А сам он любит украинскую культуру, речь, кухню и юмор с самоиронией.