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18 марта, 09:34

Лавров: Иллюзия, что на Запад можно положиться, полностью разрушена

В этом и состоит "главнейший вывод для России в вопросе геополитики", считает глава МИД.

Иллюзия того, что Россия может полагаться на западных партнёров, полностью разрушена. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT в пятницу.

"Сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами", — сказал он.

По словам Лаврова, в этом и состоит "главнейший вывод для России в вопросе геополитики".

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Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва никогда не имела претензий к украинскому народу. Лавров поделился, что у него есть множество друзей в Незалежной. А сам он любит украинскую культуру, речь, кухню и юмор с самоиронией.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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