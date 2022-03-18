Песков ответил на вопрос о вероятности введения госмонополии на сахар
Представитель Кремля подчеркнул, что ажиотаж на этот продукт ничем не подкреплён, он исключительно эмоциональный.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не сформулировали позицию относительно вопроса о введении государственной монополии на сахар из-за резкого роста спроса и цен на этот продукт.
"Какой-то позиции на этот счёт нет", — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что ажиотаж ничем не подкреплён, он исключительно эмоциональный.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из России сахара и зерновых. Тем временем ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок сахара, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен.