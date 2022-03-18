Песков ответил на вопрос о вероятности введения госмонополии на сахар

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не сформулировали позицию относительно вопроса о введении государственной монополии на сахар из-за резкого роста спроса и цен на этот продукт.

"Какой-то позиции на этот счёт нет", — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что ажиотаж ничем не подкреплён, он исключительно эмоциональный.