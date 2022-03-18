Песков ответил на вопрос о вероятности введения госмонополии на сахар

Представитель Кремля подчеркнул, что ажиотаж на этот продукт ничем не подкреплён, он исключительно эмоциональный.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не сформулировали позицию относительно вопроса о введении государственной монополии на сахар из-за резкого роста спроса и цен на этот продукт.