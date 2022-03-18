ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 09:58

Песков ответил на вопрос о вероятности введения госмонополии на сахар

Представитель Кремля подчеркнул, что ажиотаж на этот продукт ничем не подкреплён, он исключительно эмоциональный.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти пока не сформулировали позицию относительно вопроса о введении государственной монополии на сахар из-за резкого роста спроса и цен на этот продукт.

"Какой-то позиции на этот счёт нет", — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что ажиотаж ничем не подкреплён, он исключительно эмоциональный.

"Траты денег не на ту еду": Диетолог Макиша объяснила россиянам, почему нужно прекратить закупаться сахаром
"Траты денег не на ту еду": Диетолог Макиша объяснила россиянам, почему нужно прекратить закупаться сахаром

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из России сахара и зерновых. Тем временем ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок сахара, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен.

BannerImage

Kremlin.ru

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar