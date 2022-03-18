Песков: Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой

А вот российская сторона готова работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас, заверили в Кремле.

Москва готова ускорить работу по урегулированию ситуации вокруг Украины, но киевские партнёры не проявляют стремления к этому. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", — отметил он.