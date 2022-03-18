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Опубликовано 18 марта 2022, 10:02

Песков: Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой

А вот российская сторона готова работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас, заверили в Кремле.

Москва готова ускорить работу по урегулированию ситуации вокруг Украины, но киевские партнёры не проявляют стремления к этому. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", — отметил он.

Песков оценил стиль ведения переговоров украинской стороной как "весьма и весьма неспешный"
Песков оценил стиль ведения переговоров украинской стороной как "весьма и весьма неспешный"

Ранее помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.

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Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Александр Юнашев
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