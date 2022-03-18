Песков: Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой
А вот российская сторона готова работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас, заверили в Кремле.
Москва готова ускорить работу по урегулированию ситуации вокруг Украины, но киевские партнёры не проявляют стремления к этому. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", — отметил он.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко