Опрос показал, на что россияне откладывают деньги

Большинство россиян (71%) ежемесячно откладывают часть средств из своих доходов. Почти 30% из них не имеют конкретной цели, а просто копят на чёрный день. Такие данные получены центром "Зарплата.ру" по результатам проведённого исследования, пишет RT.

Около 24% респондентов откладывают часть зарплаты на приобретение недвижимости, 18% — на крупные покупки, 13% — на летний отпуск, а 1% — на дорогую технику. Участники опроса, которые признались, что не копят деньги, назвали причинами невысокий доход и кредиты.

"Ещё 21% опрошенных не тратят до половины жалованья, а 3% имеют совместный бюджет с супругой или супругом и откладывают одну из зарплат полностью", — отмечается в исследовании.

Лишь 13% опрошенных уверены, что копить бессмысленно и лучше жить сегодняшним днём. Уточняется, что опрос проводился с 10 по 15 марта, в нём участвовало 2210 жителей страны в возрасте 18–55 лет.