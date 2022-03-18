Опрос показал, на что россияне откладывают деньги
В основном респонденты озабочены покупкой дома, машины, техники, а также копят на отпуск.
Большинство россиян (71%) ежемесячно откладывают часть средств из своих доходов. Почти 30% из них не имеют конкретной цели, а просто копят на чёрный день. Такие данные получены центром "Зарплата.ру" по результатам проведённого исследования, пишет RT.
Около 24% респондентов откладывают часть зарплаты на приобретение недвижимости, 18% — на крупные покупки, 13% — на летний отпуск, а 1% — на дорогую технику. Участники опроса, которые признались, что не копят деньги, назвали причинами невысокий доход и кредиты.
"Ещё 21% опрошенных не тратят до половины жалованья, а 3% имеют совместный бюджет с супругой или супругом и откладывают одну из зарплат полностью", — отмечается в исследовании.
Лишь 13% опрошенных уверены, что копить бессмысленно и лучше жить сегодняшним днём. Уточняется, что опрос проводился с 10 по 15 марта, в нём участвовало 2210 жителей страны в возрасте 18–55 лет.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что почти трети россиян для спокойной жизни нужна финансовая подушка на сумму в полмиллиона. Самые крупные сбережения хотели бы иметь жители Москвы, где сумма в три миллиона рублей необходима каждому третьему. Однако выяснилось, что 70% граждан России не имеют реальных накоплений.
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