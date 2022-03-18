Песков объяснил выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ
Напомним, она возглавляет регулятор с 2013 года, на новый срок её утвердили в 2017-м.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вновь внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в качестве председателя Центрального банка РФ в силу высокой оценки главой государства её работы.
"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение её кандидатуры на ещё один срок", — заявил журналистам Дмитрий Песков.
Ранее Лайф писал, что Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения председателем ЦБ. Напомним, она возглавляет регулятор с 2013 года, на новый срок её утвердили в 2017-м.
ТАСС / Владислав Шатило