Песков напомнил Шольцу, что выбирать нового президента РФ может только российский народ
Ранее канцлер Германии заявил, что фундаментом отношений между двумя странами должна стать РФ без Путина.
Канцлер Германии Олаф Шольц не может решать вопрос о том, кому нужно стать следующим президентом России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С кем быть России, наверное, всё-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ", — сказал Песков, комментируя заявление Шольца о том, что фундаментом российско-германских отношений должна быть РФ без президента Владимира Путина.
Ранее Песков рассказал, от чего зависит вероятность встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Украинская сторона несколько дней назад подтвердила, что лидер Незалежной готов встретиться с российским президентом.