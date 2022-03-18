Песков напомнил Шольцу, что выбирать нового президента РФ может только российский народ

Канцлер Германии Олаф Шольц не может решать вопрос о том, кому нужно стать следующим президентом России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С кем быть России, наверное, всё-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ", — сказал Песков, комментируя заявление Шольца о том, что фундаментом российско-германских отношений должна быть РФ без президента Владимира Путина.