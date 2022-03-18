"Не может упиться кровью": Кадыров назвал Байдена маньяком, окончательно потерявшим остатки рассудка

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский лидер Джо Байден окончательно потерял остатки рассудка. Он назвал политика маньяком, который возомнил себя мировым жандармом и имеет наглость оценивать президента России Владимира Путина.

"Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, Байден — это человек, который за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждого деяния политика из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду.

Кадыров отметил, что абсолютно все действия американского лидера направлены только на интересы экономики США. По оценке главы Чечни, разрушая по надуманным поводам другие страны, Байден, как и многие его предшественники, "буквально наслаждается хаосом в других регионах и никак не может упиться кровью погибающих под американскими снарядами мирных женщин, детей, стариков".

"И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден", — заявил глава Чечни.