"Не может упиться кровью": Кадыров назвал Байдена маньяком, окончательно потерявшим остатки рассудка
По его словам, политик является типичным образцом "авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота", причём это прекрасно понимает весь цивилизованный мир. Однако не все решаются это озвучить.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский лидер Джо Байден окончательно потерял остатки рассудка. Он назвал политика маньяком, который возомнил себя мировым жандармом и имеет наглость оценивать президента России Владимира Путина.
"Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
По его словам, Байден — это человек, который за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждого деяния политика из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду.
Кадыров отметил, что абсолютно все действия американского лидера направлены только на интересы экономики США. По оценке главы Чечни, разрушая по надуманным поводам другие страны, Байден, как и многие его предшественники, "буквально наслаждается хаосом в других регионах и никак не может упиться кровью погибающих под американскими снарядами мирных женщин, детей, стариков".
"И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден", — заявил глава Чечни.
Он добавил, что президент США является типичным образцом "авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота". При этом, по его мнению, весь цивилизованный мир это прекрасно понимает, однако проблема в том, что не все решаются это озвучить. "Но всему своё время. Не будем опережать события", — заключил Кадыров.
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Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. А генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на заявления Байдена опубликовал в своём телеграм-канале видео, где напомнил нынешнему президенту США о призыве бомбить мирный Белград в 1999 году.