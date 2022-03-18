Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал приоритет в ситуации вокруг Украины

В долгосрочной перспективе нужно взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния, указал председатель КНР.

Ключевым приоритетом в ситуации вокруг Украины остаётся продолжение переговоров, прекращение огня и предотвращение жертв среди мирных жителей. Об этом в беседе с президентом США Джо Байденом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", — приводит его слова МИД Китая.

В то же время, как указал Си Цзиньпин, в долгосрочной перспективе нужно взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния. Кроме того, необходимо последовательное построение сбалансированной, эффективной и устойчивой системы глобальной и региональной безопасности.