Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал приоритет в ситуации вокруг Украины
В долгосрочной перспективе нужно взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния, указал председатель КНР.
Ключевым приоритетом в ситуации вокруг Украины остаётся продолжение переговоров, прекращение огня и предотвращение жертв среди мирных жителей. Об этом в беседе с президентом США Джо Байденом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", — приводит его слова МИД Китая.
В то же время, как указал Си Цзиньпин, в долгосрочной перспективе нужно взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния. Кроме того, необходимо последовательное построение сбалансированной, эффективной и устойчивой системы глобальной и региональной безопасности.
Ранее сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели разговор в формате видеоконференции, который длился почти два часа. Беседа глав государств была посвящена ряду важных вопросов, в том числе ситуации на Украине. В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил Байдену, что кризис в Незалежной — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю.
ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY