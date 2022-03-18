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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 18:28
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Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал приоритет в ситуации вокруг Украины

В долгосрочной перспективе нужно взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния, указал председатель КНР.

Ключевым приоритетом в ситуации вокруг Украины остаётся продолжение переговоров, прекращение огня и предотвращение жертв среди мирных жителей. Об этом в беседе с президентом США Джо Байденом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", — приводит его слова МИД Китая.

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В то же время, как указал Си Цзиньпин, в долгосрочной перспективе нужно взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния. Кроме того, необходимо последовательное построение сбалансированной, эффективной и устойчивой системы глобальной и региональной безопасности.

Ранее сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели разговор в формате видеоконференции, который длился почти два часа. Беседа глав государств была посвящена ряду важных вопросов, в том числе ситуации на Украине. В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил Байдену, что кризис в Незалежной — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю.

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ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY

Иван Косицын
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