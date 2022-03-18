Си Цзиньпин озвучил Байдену пожелания Китая по кризису на Украине
По его словам, события в Незалежной являются демонстрацией того, что отношения между странами не должны доходить до военного противостояния.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что кризис на Украине — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю. Об этом он сказал в ходе состоявшегося сегодня, 18 марта, телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
"Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что соответствующие события вновь являются демонстрацией того, что отношения между странами не должны доходить до военного противостояния.
Как ранее сообщал Лайф, Джо Байден и Си Цзиньпин планировали в ходе разговора 18 марта обсудить события на Украине. Кроме того, в Белом доме уточняли, что лидеры могут затронуть тему регулирования конкуренции между КНР и США и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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