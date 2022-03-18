Си Цзиньпин озвучил Байдену пожелания Китая по кризису на Украине

По его словам, события в Незалежной являются демонстрацией того, что отношения между странами не должны доходить до военного противостояния.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что кризис на Украине — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю. Об этом он сказал в ходе состоявшегося сегодня, 18 марта, телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также отметил, что соответствующие события вновь являются демонстрацией того, что отношения между странами не должны доходить до военного противостояния.