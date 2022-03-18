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Опубликовано 18 марта 2022, 15:53
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Си Цзиньпин озвучил Байдену пожелания Китая по кризису на Украине

По его словам, события в Незалежной являются демонстрацией того, что отношения между странами не должны доходить до военного противостояния.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что кризис на Украине — это совсем не то, что хотелось бы видеть Китаю. Об этом он сказал в ходе состоявшегося сегодня, 18 марта, телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также отметил, что соответствующие события вновь являются демонстрацией того, что отношения между странами не должны доходить до военного противостояния.

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Как ранее сообщал Лайф, Джо Байден и Си Цзиньпин планировали в ходе разговора 18 марта обсудить события на Украине. Кроме того, в Белом доме уточняли, что лидеры могут затронуть тему регулирования конкуренции между КНР и США и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Getty Images / Wang Zhao – Pool

Николь Вербер
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