Толстой заявил, что Россия сохранит культурную самобытность украинского народа
Парламентарий привёл в пример Николая Гоголя, который "писал по-русски, но за столом песни пел на украинском".
Зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой объяснил, что денацификация Украины не является помехой для сохранения уникальности её народа, её традиций и собственного культурного кода. Об этом парламентарий рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
"Гоголь писал по-русски, но за столом песни пел на украинском. И ничего нам не мешает сохранить культурную самобытность и особенность украинского народа без вот этого западненского лозунга "Україна понад усе", вот это всё. Это и есть денацификация", — уточнил он.
Толстой подчеркнул, что цель российской спецоперации на Украине — только победа, компромиссы здесь невозможны. Договариваться в Киеве не с кем и не о чем. По его словам, переговоры нужны, чтобы лишь понимать психологический настрой другой стороны. К тому же никакого согласия делегации так и не достигли, кроме решения вопроса гуманитарных коридоров.
Толстой подчеркнул, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины лежат вне встреч украинской и российской делегаций. "Победа в этой специальной военной операции — ликвидация вот этого гнойника на наших границах", — заключил депутат.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров был 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате.