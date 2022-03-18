Толстой заявил, что Россия сохранит культурную самобытность украинского народа

Парламентарий привёл в пример Николая Гоголя, который "писал по-русски, но за столом песни пел на украинском".

Зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой объяснил, что денацификация Украины не является помехой для сохранения уникальности её народа, её традиций и собственного культурного кода. Об этом парламентарий рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Гоголь писал по-русски, но за столом песни пел на украинском. И ничего нам не мешает сохранить культурную самобытность и особенность украинского народа без вот этого западненского лозунга "Україна понад усе", вот это всё. Это и есть денацификация", — уточнил он.

Толстой подчеркнул, что цель российской спецоперации на Украине — только победа, компромиссы здесь невозможны. Договариваться в Киеве не с кем и не о чем. По его словам, переговоры нужны, чтобы лишь понимать психологический настрой другой стороны. К тому же никакого согласия делегации так и не достигли, кроме решения вопроса гуманитарных коридоров.

Толстой подчеркнул, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины лежат вне встреч украинской и российской делегаций. "Победа в этой специальной военной операции — ликвидация вот этого гнойника на наших границах", — заключил депутат.