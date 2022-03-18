Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя
В центре города сегодня подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР вели бои против украинских националистов.
Силы Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя, печально известный расположенной в нём тюрьмой с пыточными камерами украинских националистов и СБУ. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.
Сегодня сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя. Кольцо окружения вокруг членов нацбатальона "Азов" и других радикальных формирований, засевших в городе, постепенно сжимают.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.
ТАСС / Таисия Воронцова