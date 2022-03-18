ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 12:50
11703

Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя

В центре города сегодня подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР вели бои против украинских националистов.

Силы Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя, печально известный расположенной в нём тюрьмой с пыточными камерами украинских националистов и СБУ. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

Сегодня сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя. Кольцо окружения вокруг членов нацбатальона "Азов" и других радикальных формирований, засевших в городе, постепенно сжимают.

Для чего Зеленский отправил в Донбасс генерала, которого презирают местные
Для чего Зеленский отправил в Донбасс генерала, которого презирают местные

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские националисты старательно "цепляются" за Мариуполь, поскольку пытаются скрыть следы своих преступлений. При этом экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что бойцы националистического батальона "Азов" и других радикальных украинских формирований хотят продержаться в этом городе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира.

BannerImage

ТАСС / Таисия Воронцова

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar