Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя

В центре города сегодня подразделения Вооружённых сил России и бойцы Народной милиции ДНР вели бои против украинских националистов.

Силы Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя, печально известный расположенной в нём тюрьмой с пыточными камерами украинских националистов и СБУ. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.