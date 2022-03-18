Прокурор запросил для Эдварда Била год и четыре месяца колонии по делу о ДТП

Гособвинение запросило у Пресненского суда Москвы срок заключения для блогера Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре столицы, на один год и четыре месяца в колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

"Прошу признать Эдуарда Биля (настоящее имя блогера. — Прим. Лайфа) виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", — заявил прокурор, отметив также, что обвиняемого необходимо лишить права управления транспортным средством на три года.