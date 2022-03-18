Прокурор запросил для Эдварда Била год и четыре месяца колонии по делу о ДТП
Обвинитель также требует лишить блогера права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Гособвинение запросило у Пресненского суда Москвы срок заключения для блогера Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре столицы, на один год и четыре месяца в колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.
"Прошу признать Эдуарда Биля (настоящее имя блогера. — Прим. Лайфа) виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", — заявил прокурор, отметив также, что обвиняемого необходимо лишить права управления транспортным средством на три года.
Представитель надзорного ведомства попросил учесть время, которое блогер в рамках первого приговора успел отбыть.
Пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля 2021 года. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
Эдвард Бил © YouTube / Edward Bil