НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 12:24

Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке десяти российских дипломатов

Объявленным персонами нон грата представителям РФ дали 72 часа на отъезд из этих стран.

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили, что высылают ряд сотрудников российских посольств. Так, Латвия объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов "в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

"Латвия высылает трёх сотрудников Посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине",  написал Ринкевич в "Твиттере".

По словам главы латвийского внешнеполитического ведомства, решение о высылке сотрудников Посольства РФ было согласовано с Эстонией и Литвой. Таллин в свою очередь принял решение тоже выслать из страны трёх сотрудников Посольства РФ. Российскому послу уже передана дипломатическая нота об объявлении их персонами нон грата. Дипломатам дали 72 часа на отъезд.

А Литва объявила персонами нон грата четырёх сотрудников российского посольства. В МИД страны заявили, что 18 марта российский посол Алексей Исаков был вызван в ведомство для вручения соответствующей ноты. Причина высылки та же: "деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом".

Российским и белорусским дипломатам закрыли доступ в здания Европарламента

Российским и белорусским дипломатам закрыли доступ в здания Европарламента

А ранее сегодня Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата. В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.

Обложка ©

facebook / Посольство России в Латвии

Андрей Бражников
  • Новости
  • Латвия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1