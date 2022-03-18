Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке десяти российских дипломатов

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили, что высылают ряд сотрудников российских посольств. Так, Латвия объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов "в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

"Латвия высылает трёх сотрудников Посольства России в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине", — написал Ринкевич в "Твиттере".

По словам главы латвийского внешнеполитического ведомства, решение о высылке сотрудников Посольства РФ было согласовано с Эстонией и Литвой. Таллин в свою очередь принял решение тоже выслать из страны трёх сотрудников Посольства РФ. Российскому послу уже передана дипломатическая нота об объявлении их персонами нон грата. Дипломатам дали 72 часа на отъезд.

А Литва объявила персонами нон грата четырёх сотрудников российского посольства. В МИД страны заявили, что 18 марта российский посол Алексей Исаков был вызван в ведомство для вручения соответствующей ноты. Причина высылки та же: "деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом".