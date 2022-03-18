Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата

В Болгарии 10 российских дипломатов объявлены персонами нон грата, им дали 72 часа на отъезд из страны. Как сообщается на сайте ведомства, замминистра иностранных дел балканского государства вручил соответствующую ноту послу РФ в республике Элеоноре Митрофановой.

"Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — "деятельность, несовместимая с их статусом". Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия", — сказала ТАСС Митрофанова.