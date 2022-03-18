Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата
В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.
В Болгарии 10 российских дипломатов объявлены персонами нон грата, им дали 72 часа на отъезд из страны. Как сообщается на сайте ведомства, замминистра иностранных дел балканского государства вручил соответствующую ноту послу РФ в республике Элеоноре Митрофановой.
"Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — "деятельность, несовместимая с их статусом". Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия", — сказала ТАСС Митрофанова.
Напомним, в начале марта Болгария уже объявляла персонами нон грата двух российских дипломатов. В связи с этим покинуть страну сотрудникам дипведомства РФ необходимо было в течение двух дней.
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