Глава Минсельхоза: Отгрузки сахара в России идут без перебоев

Отгрузки сахара, на который в последние дни сформировался ажиотажный спрос в российских магазинах, идут без перебоев. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Отдельного внимания потребовала ситуация с сахаром. Сейчас отгрузки идут без перебоев. Все заводы работают фактически круглосуточно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в России не ожидается. По его словам, запасов достаточно.