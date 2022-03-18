Лавров допустил, что Украина является крупнейшим проектом США по созданию биолабораторий

Украина может быть крупнейшим проектом Министерства обороны США по созданию биолабораторий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", — сказал глава МИД в интервью RT, отметив, что у Вашингтона есть много подобных лабораторий в странах СНГ по всему периметру России.