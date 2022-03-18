Лавров допустил, что Украина является крупнейшим проектом США по созданию биолабораторий
По словам министра, Россия обнаружила новые документы, связанные с военно-биологической деятельностью Вашингтона, на которых есть подписи официальных лиц Киева.
Украина может быть крупнейшим проектом Министерства обороны США по созданию биолабораторий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", — сказал глава МИД в интервью RT, отметив, что у Вашингтона есть много подобных лабораторий в странах СНГ по всему периметру России.
Лавров также сообщил, что РФ обнаружила и другие документы, связанные с военно-биологической деятельностью США на Украине. На них есть подписи как киевских официальных лиц, так и американских.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.