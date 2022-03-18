Дёргающийся глаз оказался симптомом опухоли в головном мозге
В большинстве случаев этот неприятный тик возникает на фоне нервного напряжения, однако может стать и предвестником новообразований.
Если человека беспокоит дёргающийся глаз, то чаще всего причина кроется в обычном стрессе. Но этот симптом может указывать и на серьёзные сбои в работе организма, вплоть до новообразований в головном мозге, рассказал "Вечерней Москве" врач-остеопат Сергей Евдокимов.
Если причина в стрессе, то речь идёт о миокимии. Достаточно просто выспаться и отдохнуть, а также пропить курс витаминов группы В — их должен выписать врач. Хуже, если дёргающийся глаз говорит о заболевании шейного отдела позвоночника или поражении лицевого нерва, уточнил эксперт.
"Проблемы со стороны шеи могут приводить к нарушению кровотока, которое, в свою очередь, будет проявляться различными неврологическими симптомами. Мозг недополучает питания, поэтому возможен в том числе и дёргающийся глаз", — пояснил врач.
И, наконец, этот симптом может свидетельствовать о блефароспазме — проблемах на уровне центральной нервной системы. Такая болезнь часто возникает при новообразованиях в головном мозге. Как правило, в таких случаях дёргающийся глаз беспокоит человека дольше недели. Лучше всего сразу обратиться к неврологу, сказал эксперт.
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