Дёргающийся глаз оказался симптомом опухоли в головном мозге

Если человека беспокоит дёргающийся глаз, то чаще всего причина кроется в обычном стрессе. Но этот симптом может указывать и на серьёзные сбои в работе организма, вплоть до новообразований в головном мозге, рассказал "Вечерней Москве" врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Если причина в стрессе, то речь идёт о миокимии. Достаточно просто выспаться и отдохнуть, а также пропить курс витаминов группы В — их должен выписать врач. Хуже, если дёргающийся глаз говорит о заболевании шейного отдела позвоночника или поражении лицевого нерва, уточнил эксперт.

"Проблемы со стороны шеи могут приводить к нарушению кровотока, которое, в свою очередь, будет проявляться различными неврологическими симптомами. Мозг недополучает питания, поэтому возможен в том числе и дёргающийся глаз", — пояснил врач.

И, наконец, этот симптом может свидетельствовать о блефароспазме — проблемах на уровне центральной нервной системы. Такая болезнь часто возникает при новообразованиях в головном мозге. Как правило, в таких случаях дёргающийся глаз беспокоит человека дольше недели. Лучше всего сразу обратиться к неврологу, сказал эксперт.