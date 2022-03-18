ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых
Российская экономика, как указал регулятор, входит в фазу "масштабной структурной перестройки", которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.
Совет директоров Банка России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.
В ЦБ сочли, что резкое повышение ключевой ставки 28 февраля "поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен". Но теперь же российская экономика входит в фазу "масштабной структурной перестройки", которая будет сопровождаться периодом повышенной инфляции. По прогнозу регулятора, этот процесс будет временным, но неизбежным.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", — говорится в материалах Центробанка.
В дальнейшем в Банке России будут принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также учитывая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил минимизировать рост инфляции и безработицы из-за структурных изменений экономики. Кроме того, президент РФ заявил, что нынешние испытания Россия пройдёт достойно. Он напомнил, что это неоднократно происходило в богатой истории нашей страны.
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Агентство "Москва"