ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых

Совет директоров Банка России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

В ЦБ сочли, что резкое повышение ключевой ставки 28 февраля "поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен". Но теперь же российская экономика входит в фазу "масштабной структурной перестройки", которая будет сопровождаться периодом повышенной инфляции. По прогнозу регулятора, этот процесс будет временным, но неизбежным.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", — говорится в материалах Центробанка.