Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям
Как уточняется, средства от Москвы в общей сумме 117,2 млн долларов были получены платёжным агентом.
Министерство финансов России сообщило об исполнении в полном объёме обязательства по выплате купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов страны. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долл. США получены платёжным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", — отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объёме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов.
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