Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям

Министерство финансов России сообщило об исполнении в полном объёме обязательства по выплате купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долл. США получены платёжным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объёме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.