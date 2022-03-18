Российским и белорусским дипломатам закрыли доступ в здания Европарламента

В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок, изрекла председатель ЕП Роберта Метсола.

Европейский парламент с 18 марта перекрыл вход в свои здания дипломатам и государственным служащим из России и Белоруссии.

"В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", — написала в "Твиттере" президент Европарламента Роберта Метсола.