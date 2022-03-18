Российским и белорусским дипломатам закрыли доступ в здания Европарламента
В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок, изрекла председатель ЕП Роберта Метсола.
Европейский парламент с 18 марта перекрыл вход в свои здания дипломатам и государственным служащим из России и Белоруссии.
"В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", — написала в "Твиттере" президент Европарламента Роберта Метсола.
А ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата. В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.
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