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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 11:58
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Российским и белорусским дипломатам закрыли доступ в здания Европарламента

В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок, изрекла председатель ЕП Роберта Метсола.

Европейский парламент с 18 марта перекрыл вход в свои здания дипломатам и государственным служащим из России и Белоруссии.

"В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", — написала в "Твиттере" президент Европарламента Роберта Метсола.

А ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата. В качестве причины иностранный МИД указал, что якобы официальные лица занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.

Словакия высылает трёх российских дипломатов
Словакия высылает трёх российских дипломатов
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Pixabay

Виктория Дитрих
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