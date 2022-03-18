Лыжник Порошкин выиграл гонку с раздельным стартом в Кирово-Чепецке

Лыжник Илья Порошкин выиграл гонку с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках всероссийских соревнований "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке.

Он преодолел дистанцию за 34 минуты 44,8 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, отставший от Порошкина на 3,6 секунды. Третьим стал Денис Спицов, отставший от победителя на 7,6 секунды.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов снялся с соревнований. Причина отказа спортсмена от участия в гонке не уточняется.