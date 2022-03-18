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Опубликовано 18 марта 2022, 11:54

В ЯНАО прошёл автопробег в поддержку "Операции Z" и ко Дню воссоединения Крыма с РФ

В акции приняло участие более сотни жителей города Муравленко. Колонна из 37 машин выстроилась в форме буквы Z и проехалась по улицам Дружбы Народов, 70 лет Октября и Ленина.

Колонна автомобилей выстроилась в форме буквы Z в честь Дня воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии РФ. Видео © Предоставлено LIFE

В Ямало-Ненецком автономном округе прошёл автопробег ко Дню воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии РФ, которая задействована в специальной "Операции Z" на Украине.

В акции, которая состоялась в городе Муравленко, приняло участие более сотни жителей. Среди них: ветераны боевых действий, представители общественных организаций и просто неравнодушные горожане. Инициатором стал Абдулкерим Шихшаидов.

Автомобилисты-участники пробега выстроили машины в форме латинской буквы "Z", а с высоты птичьего полёта всё снимал коптер. Кроме того, колонна из 37 машин, к которым многие водители прикрепили российские флаги, отправилась по улицам Дружбы Народов, 70 лет Октября и Ленина.

В Москве прошёл автопробег машин с прицепами-фудтраками в поддержку "Операции Z"
В Москве прошёл автопробег машин с прицепами-фудтраками в поддержку "Операции Z"

Ранее Белград поддержал российскую "Операцию Z" очередным автопробегом. Колонна машин двинулась в центральную часть города с российскими, сербскими флагами, а также знамёнами советских времён.

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Предоставлено LIFE

Николь Вербер
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