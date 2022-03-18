ЕС перевёл Киеву €300 млн, впервые оплатив поставки оружия в зону конфликта
Евросоюз намерен оказать финансовую помощь Украине в общей сложности в размере 1,2 миллиарда евро.
Европейский союз перевёл Киеву второй транш макрофинансовой помощи в размере 300 миллионов евро. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сегодня Украина получила ещё 300 млн евро экстренной макроэкономической помощи ЕС. Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением", — отметил зампредседателя в "Твиттере".
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро. В организации уточнили, что на такой шаг орган исполнительной власти ЕС пошёл в связи с обострением ситуации в стране, чтобы поддержать правительство.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ