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18 марта, 11:43

ЕС перевёл Киеву €300 млн, впервые оплатив поставки оружия в зону конфликта

Евросоюз намерен оказать финансовую помощь Украине в общей сложности в размере 1,2 миллиарда евро.

Европейский союз перевёл Киеву второй транш макрофинансовой помощи в размере 300 миллионов евро. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня Украина получила ещё 300 млн евро экстренной макроэкономической помощи ЕС. Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением", — отметил зампредседателя в "Твиттере".

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Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро. В организации уточнили, что на такой шаг орган исполнительной власти ЕС пошёл в связи с обострением ситуации в стране, чтобы поддержать правительство.

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Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Александра Васильева

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