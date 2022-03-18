НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 11:34

Сенатор Святенко оценила последствия приостановки членства России в турорганизации ООН

Государство справится со всеми функциями и граждане останутся полноправными участниками мирового туризма, уверена специалист.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила Лайфу о своей уверенности в том, что даже в случае приостановки членства РФ в турорганизации ООН граждане РФ останутся полноправными участниками мирового туризма.

"Уверена, что государство справится со всеми возложенными на него функциями и наши граждане при любом развитии ситуации останутся полноправными участниками мирового туризма", — подчеркнула Инна Святенко.

Гутерриш: Приостановка членства РФ в турорганизации ООН создаст пагубный прецедент

Гутерриш: Приостановка членства РФ в турорганизации ООН создаст пагубный прецедент

Ранее Лайф рассказывал, что российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через "Госуслуги". В Минцифры подчеркнули, что проблемы с возвращением на родину могут возникнуть из-за запрета авиасообщения с некоторыми странами.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Архипова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1