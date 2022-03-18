Сенатор Святенко оценила последствия приостановки членства России в турорганизации ООН

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила Лайфу о своей уверенности в том, что даже в случае приостановки членства РФ в турорганизации ООН граждане РФ останутся полноправными участниками мирового туризма.

"Уверена, что государство справится со всеми возложенными на него функциями и наши граждане при любом развитии ситуации останутся полноправными участниками мирового туризма", — подчеркнула Инна Святенко.