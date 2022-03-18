Сенатор Святенко оценила последствия приостановки членства России в турорганизации ООН
Государство справится со всеми функциями и граждане останутся полноправными участниками мирового туризма, уверена специалист.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила Лайфу о своей уверенности в том, что даже в случае приостановки членства РФ в турорганизации ООН граждане РФ останутся полноправными участниками мирового туризма.
"Уверена, что государство справится со всеми возложенными на него функциями и наши граждане при любом развитии ситуации останутся полноправными участниками мирового туризма", — подчеркнула Инна Святенко.
Ранее Лайф рассказывал, что российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через "Госуслуги". В Минцифры подчеркнули, что проблемы с возвращением на родину могут возникнуть из-за запрета авиасообщения с некоторыми странами.
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