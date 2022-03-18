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18 марта, 11:19

"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Первые матчи на этой стадии пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.

Действующий победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" в четвертьфинале турнира сыграет с мадридским "Реалом". Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • "Челси" (Англия) — "Реал" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
  • "Вильярреал" (Испания) — "Бавария" (Германия)
  • "Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)
Ограничения не помеха: "Челси" во втором матче обыграл "Лилль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ограничения не помеха: "Челси" во втором матче обыграл "Лилль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля. Полуфиналы запланированы на 26–27 апреля и 3–4 мая. Решающая встреча турнира состоится 28 мая на парижском стадионе "Стад де Франс".

Обложка ©

shutterstock

Роман Фейгин

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