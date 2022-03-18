"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" в четвертьфинале турнира сыграет с мадридским "Реалом". Таковы результаты жеребьёвки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Ограничения не помеха: "Челси" во втором матче обыграл "Лилль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля. Полуфиналы запланированы на 26–27 апреля и 3–4 мая. Решающая встреча турнира состоится 28 мая на парижском стадионе "Стад де Франс".