РКН потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян
В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью граждан страны.
Роскомнадзор требует от администрации компании Google принять меры, чтобы прекратить распространение угроз в адрес российских граждан в YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.
"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на видеохостинге YouTube. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC", — говорится в сообщении.
По данным Роскомнадзора, в YouTube пользователям показывают рекламные ролики, где граждан призывают выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью россиян.
Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с аккаунта телеканала "Спас". Выполнить это требование платформа должна в максимальные сроки, уточняется в сообщении ведомства. Кроме того, видеохостингу необходимо объяснить причины такого решения.
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