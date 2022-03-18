РКН потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

Роскомнадзор требует от администрации компании Google принять меры, чтобы прекратить распространение угроз в адрес российских граждан в YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на видеохостинге YouTube. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC", — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, в YouTube пользователям показывают рекламные ролики, где граждан призывают выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью россиян.