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18 марта, 11:27

РКН потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью граждан страны.

Роскомнадзор требует от администрации компании Google принять меры, чтобы прекратить распространение угроз в адрес российских граждан в YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

"18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на видеохостинге YouTube. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC", — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, в YouTube пользователям показывают рекламные ролики, где граждан призывают выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. В ведомстве считают, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью россиян.

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Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с аккаунта телеканала "Спас". Выполнить это требование платформа должна в максимальные сроки, уточняется в сообщении ведомства. Кроме того, видеохостингу необходимо объяснить причины такого решения.

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Pexels

Александра Васильева

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