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Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 11:07
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Путин обсудил с членами Совбеза ход "Операции Z"

Глава государства подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооружённых сил России на Украине", — поделился представитель Кремля, уточнив, что президент подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах.

В планах у Путина пока нет поездки в зону проведения спецоперации на Украине
В планах у Путина пока нет поездки в зону проведения спецоперации на Украине

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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