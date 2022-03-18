Путин обсудил с членами Совбеза ход "Операции Z"
Глава государства подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооружённых сил России на Украине", — поделился представитель Кремля, уточнив, что президент подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.