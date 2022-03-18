Врач Жовтан предупредила об опасности старых губок для мытья посуды

На губках для мытья посуды может находиться более 350 видов опасных бактерий. Остатки еды и влажная среда создают прекрасные условия для их размножения. Как следствие, эти бактерии попадают в организм человека и приводят к болезням, рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

"Важным моментом является частая смена кухонной губки. Срок её службы зависит от того, сколько членов семьи проживают в доме, частоты застолий и материалов, из которых изготовлен предмет гигиены. Поролоновые губки рекомендуется менять чаще всего", — пояснила эксперт телеканалу "Москва 24".

В большой семье, особенно где есть дети, губки следует менять каждую неделю или две. Если в доме проживают только двое, то достаточно раз в месяц. Лучше отдавать предпочтение экологичным материалам, таким как люфа, бамбук, джут. Такие губки прослужат чуть дольше.

По словам эксперта, губками для посуды не следует протирать стол или мыть доски для разделки сырого мяса и рыбы. Иначе жильцы могут столкнуться с отравлениями, тошнотой и диареей, наиболее восприимчивы к этому дети и пожилые люди.