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18 марта, 10:51

Польша решила заняться "дерусификацией экономики"

Проект, в частности, подразумевает отказ от российских энергоносителей — нефти и газа.

Польша собирается заниматься "дерусификацией" польской и европейской экономики, заявил глава правительства республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", — заявил Моравецкий и пояснил, что "дерусификация", в частности, представляет собой отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Вместе с тем он признал, что реализация данной программы повлечёт за собой большие финансовые затраты.

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Накануне Польша заявила об отказе от новых газовых контрактов с Россией после 2022 года. В правительстве страны отметили, что даже если поставки по краткосрочным контрактам могут показаться выгодными с точки зрения бизнеса, то сейчас это крайне сложно себе представить.

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Wikipedia

Оксана Попова

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