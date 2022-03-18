Польша решила заняться "дерусификацией экономики"
Проект, в частности, подразумевает отказ от российских энергоносителей — нефти и газа.
Польша собирается заниматься "дерусификацией" польской и европейской экономики, заявил глава правительства республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.
"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", — заявил Моравецкий и пояснил, что "дерусификация", в частности, представляет собой отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Вместе с тем он признал, что реализация данной программы повлечёт за собой большие финансовые затраты.
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Накануне Польша заявила об отказе от новых газовых контрактов с Россией после 2022 года. В правительстве страны отметили, что даже если поставки по краткосрочным контрактам могут показаться выгодными с точки зрения бизнеса, то сейчас это крайне сложно себе представить.