Польша решила заняться "дерусификацией экономики"

"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики", — заявил Моравецкий и пояснил, что "дерусификация", в частности, представляет собой отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Вместе с тем он признал, что реализация данной программы повлечёт за собой большие финансовые затраты.