Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения узла связи ВСУ с беспилотника "Форпост"

На видео демонстрируется здание, которое расположено посреди лесного массива. Затем видно попадание высокоточного оружия, которое его полностью ликвидирует.



Российский беспилотник уничтожил узел связи ВСУ. © Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российский беспилотный летательный аппарат "Форпост" высокоточным ракетным ударом уничтожает пункт связи ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, что украинский узел связи находится на небольшой поляне посреди леса. Выпущенная с беспилотника ракета бьёт в цель, раздаётся взрыв.

"Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения БПЛА", — сообщили в военном ведомстве.