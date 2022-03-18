Футболист "Химок" Дагерстол продолжит карьеру в шведском клубе

Шведский защитник подмосковных "Химок" Филип Дагерстол до конца сезона будет выступать на родине за "Норрчепинг". Об этом сообщает пресс-служба скандинавского клуба.

"Дома я чувствую себя просто фантастически. Трудно сказать, что будет после 30 июня, но сейчас я очень рад возможности поиграть на родине", — сказал Дагерстол.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.