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18 марта, 10:58

Футболист "Химок" Дагерстол продолжит карьеру в шведском клубе

В подмосковный клуб он может вернуться по окончании нынешнего сезона.

Шведский защитник подмосковных "Химок" Филип Дагерстол до конца сезона будет выступать на родине за "Норрчепинг". Об этом сообщает пресс-служба скандинавского клуба.

"Дома я чувствую себя просто фантастически. Трудно сказать, что будет после 30 июня, но сейчас я очень рад возможности поиграть на родине", — сказал Дагерстол.

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя футболистами из РПЛ.

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ФК "Химки"

Роман Фейгин

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