Футболист "Химок" Дагерстол продолжит карьеру в шведском клубе
В подмосковный клуб он может вернуться по окончании нынешнего сезона.
Шведский защитник подмосковных "Химок" Филип Дагерстол до конца сезона будет выступать на родине за "Норрчепинг". Об этом сообщает пресс-служба скандинавского клуба.
"Дома я чувствую себя просто фантастически. Трудно сказать, что будет после 30 июня, но сейчас я очень рад возможности поиграть на родине", — сказал Дагерстол.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя футболистами из РПЛ.
ФК "Химки"