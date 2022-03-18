CAS отклонил апелляцию РФС на санкции ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается решение арбитражного суда по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда ЧМ-2022 года с участием сборной России на более поздний срок.