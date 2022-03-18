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18 марта, 11:04

CAS отклонил апелляцию РФС на санкции ФИФА

При этом пока что это лишь промежуточный вердикт. Полноценные слушания состоятся в ближайшее время.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства", говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается решение арбитражного суда по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда ЧМ-2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов и сборных в турнирах

CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов и сборных в турнирах

Ранее предполагалось, что сборная России 24 марта примет команду Польши в стыковом матче ЧМ-2022. Через пять дней победитель этой встречи должен был сыграть со Швецией или Чехией за право поехать на финальный турнир в Катар. Решением ФИФА россияне были лишены возможности сыграть в этих матчах.

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РФС

Роман Фейгин

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