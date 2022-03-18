У Минтруда нет информации о предстоящих массовых сокращениях в России

Некоторые организации временно приостановили свою деятельность на территории страны, однако в Министерстве труда нет информации о возможных массовых сокращениях. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на совещании.

"Многие организации готовы вернуться к штатному режиму, но в отдельных компаниях, мы понимаем, возможны сокращения. У нас нет сейчас информации — мы держим в этом отношении руку на пульсе — о каких-то массовых сокращениях", — рассказала Мухтиярова.

Несмотря на то что приём на работу сейчас идёт менее активно, чем в предыдущие месяцы, количество трудоустроенных граждан превышает количество уволенных. В связи с перестройкой логистических и технических процессов увеличивается число компаний, которые временно прекратили работу. Однако заявлений об уходе с российского рынка труда пока не поступало.