У Минтруда нет информации о предстоящих массовых сокращениях в России
Приём на работу сейчас идёт менее активно, чем в предыдущие месяцы, и всё же количество трудоустроенных граждан превышает количество уволенных.
Некоторые организации временно приостановили свою деятельность на территории страны, однако в Министерстве труда нет информации о возможных массовых сокращениях. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на совещании.
"Многие организации готовы вернуться к штатному режиму, но в отдельных компаниях, мы понимаем, возможны сокращения. У нас нет сейчас информации — мы держим в этом отношении руку на пульсе — о каких-то массовых сокращениях", — рассказала Мухтиярова.
Несмотря на то что приём на работу сейчас идёт менее активно, чем в предыдущие месяцы, количество трудоустроенных граждан превышает количество уволенных. В связи с перестройкой логистических и технических процессов увеличивается число компаний, которые временно прекратили работу. Однако заявлений об уходе с российского рынка труда пока не поступало.
Также она напомнила, что государство профинансирует временные работы для организаций в простое: поддержкой сможет воспользоваться до 250 тысяч работников, на это выделят 17 миллиардов рублей.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Многие компании и предприятия также объявили о временной приостановке деятельности в стране. Например, магазины шведского мебельного концерна IKEA. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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