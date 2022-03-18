Бывшая стюардесса из Донецка научилась обращаться с оружием и пошла на фронт добровольцем
Девушка не робкого десятка ещё в 2014 году была в зоне боевых действий, но в качестве волонтёра — развозила гуманитарную помощь жителям.
Анна поделилась историями со своей военной службы. Видео © Telegram / SHOT
Бывшая стюардесса из Донецка решилась уйти на фронт добровольцем. Анна научилась обращаться с оружием и теперь освобождает населённые пункты на южном направлении, пишет телеграм-канал SHOT.
"Здесь моя земля, здесь моя мама, здесь мой сын, здесь моя Родина. Я вам больше скажу: я люблю Украину, очень сильно люблю. И я только знаю, что успех нашей страны будет только совместный, если мы будем вместе с Россией", — поделилась она.
Анна — девушка не робкого десятка. Ещё в 2014 году она была в зоне боевых действий в качестве волонтёра — развозила гуманитарную помощь жителям. Теперь же она освобождает населённые пункты. При этом, по её словам, местные жители всегда рады военным — встречают их очень тепло и часто специально приходят, чтобы накормить.
Недавно их отряд проезжал один из населённых пунктов, дома которого были полностью разрушены. Навстречу военным попались девушки с маленькими детьми на руках. Жительницы рассказали, что после военных действий у них не осталось абсолютно ничего: ни одежды, ни даже еды.
"Также пообщалась я с дедушкой, у которого погибла семья. Он реально плакал и говорил: "Почему вы так долго к нам шли — 8 лет?" Там стоял в этом селе батальон "Айдар". Дедуля очень всего натерпелся, насмотрелся. Реально он нас очень сильно встречал — обнимал, целовал всех", — рассказала Анна.
Ранее Пушилин сообщал, что более 20 тысяч иностранных добровольцев готовы встать на защиту Донбасса. Как отметил глава ДНР, среди таких людей есть даже представители США. Однако сейчас войска республики справляются с боевыми задачами при огневой поддержке Вооружённых сил РФ.
Telegram / SHOT