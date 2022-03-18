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Опубликовано 18 марта 2022, 11:13
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Бывшая стюардесса из Донецка научилась обращаться с оружием и пошла на фронт добровольцем

Девушка не робкого десятка ещё в 2014 году была в зоне боевых действий, но в качестве волонтёра — развозила гуманитарную помощь жителям.

Анна поделилась историями со своей военной службы. Видео © Telegram / SHOT

Бывшая стюардесса из Донецка решилась уйти на фронт добровольцем. Анна научилась обращаться с оружием и теперь освобождает населённые пункты на южном направлении, пишет телеграм-канал SHOT.

"Здесь моя земля, здесь моя мама, здесь мой сын, здесь моя Родина. Я вам больше скажу: я люблю Украину, очень сильно люблю. И я только знаю, что успех нашей страны будет только совместный, если мы будем вместе с Россией", — поделилась она.

Анна — девушка не робкого десятка. Ещё в 2014 году она была в зоне боевых действий в качестве волонтёра — развозила гуманитарную помощь жителям. Теперь же она освобождает населённые пункты. При этом, по её словам, местные жители всегда рады военным — встречают их очень тепло и часто специально приходят, чтобы накормить.

  • Анна вместе со своей боевой подругой. Фото © Telegram / SHOT
    Анна вместе со своей боевой подругой. Фото © Telegram / SHOT
  • Кадры из личного архива Анны. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры из личного архива Анны. Фото © Telegram / SHOT

Анна вместе со своей боевой подругой. Фото © Telegram / SHOT

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Недавно их отряд проезжал один из населённых пунктов, дома которого были полностью разрушены. Навстречу военным попались девушки с маленькими детьми на руках. Жительницы рассказали, что после военных действий у них не осталось абсолютно ничего: ни одежды, ни даже еды.

"Также пообщалась я с дедушкой, у которого погибла семья. Он реально плакал и говорил: "Почему вы так долго к нам шли — 8 лет?" Там стоял в этом селе батальон "Айдар". Дедуля очень всего натерпелся, насмотрелся. Реально он нас очень сильно встречал — обнимал, целовал всех", — рассказала Анна.

В Белгороде 18-летние парни попросились добровольцами на "Операцию Z", им отказали
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Ранее Пушилин сообщал, что более 20 тысяч иностранных добровольцев готовы встать на защиту Донбасса. Как отметил глава ДНР, среди таких людей есть даже представители США. Однако сейчас войска республики справляются с боевыми задачами при огневой поддержке Вооружённых сил РФ.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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