Захарова назвала национализмом планы Польши "дерусифицировать" экономику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала национализмом и сегрегацией заявление польских властей о том, что они намерены заниматься "дерусификацией" своей и европейской экономики.

"Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм", — написала дипломат в своём телеграм-канале, комментируя слова премьера Польши.

Польша заявила об отказе от новых газовых контрактов с Россией после 2022 года

Напомним, ранее глава правительства республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша собирается заниматься "дерусификацией" польской и европейской экономики. Он пояснил, что "дерусификация", в частности, представляет собой отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Вместе с тем он признал, что реализация данной программы повлечёт за собой большие финансовые затраты.