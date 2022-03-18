Захарова назвала национализмом планы Польши "дерусифицировать" экономику
Ранее польский премьер Моравецкий отмечал, что проект, в частности, подразумевает отказ от российских энергоносителей — нефти и газа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала национализмом и сегрегацией заявление польских властей о том, что они намерены заниматься "дерусификацией" своей и европейской экономики.
"Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм", — написала дипломат в своём телеграм-канале, комментируя слова премьера Польши.
Напомним, ранее глава правительства республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша собирается заниматься "дерусификацией" польской и европейской экономики. Он пояснил, что "дерусификация", в частности, представляет собой отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Вместе с тем он признал, что реализация данной программы повлечёт за собой большие финансовые затраты.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency