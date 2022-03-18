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18 марта, 11:31

Захарова назвала национализмом планы Польши "дерусифицировать" экономику

Ранее польский премьер Моравецкий отмечал, что проект, в частности, подразумевает отказ от российских энергоносителей — нефти и газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала национализмом и сегрегацией заявление польских властей о том, что они намерены заниматься "дерусификацией" своей и европейской экономики.

"Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм", — написала дипломат в своём телеграм-канале, комментируя слова премьера Польши.

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Напомним, ранее глава правительства республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша собирается заниматься "дерусификацией" польской и европейской экономики. Он пояснил, что "дерусификация", в частности, представляет собой отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Вместе с тем он признал, что реализация данной программы повлечёт за собой большие финансовые затраты.

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Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Николь Вербер

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