Собянин: Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве, всего же их в столице несколько тысяч. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на церемонии открытия кадрового центра "Моя работа".

"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности", — отметил Собянин.

По словам мэра, то, как дальше будет складываться судьба этих предприятий, зависит от решения их владельцев, а задача властей Москвы — трудоустроить сотрудников таких компаний в случае сокращения.