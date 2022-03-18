Собянин: Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве
По словам мэра, задача властей столицы — трудоустроить сотрудников таких предприятий в случае сокращения.
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве, всего же их в столице несколько тысяч. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на церемонии открытия кадрового центра "Моя работа".
"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности", — отметил Собянин.
По словам мэра, то, как дальше будет складываться судьба этих предприятий, зависит от решения их владельцев, а задача властей Москвы — трудоустроить сотрудников таких компаний в случае сокращения.
"В основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы", — добавил Собянин.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Многие компании и предприятия также объявили о временной приостановке деятельности в стране. Например, магазины шведского мебельного концерна IKEA, сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
Агентство "Москва"