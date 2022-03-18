Посол РФ в Литве Исаков рассказал об усилении антироссийских настроений в стране
Здания российского диппредставительства подвергаются вандализму, на сотрудников нападают и оскорбляют. Выходцы из России стали чаще жаловаться в посольство на притеснения со стороны литовцев.
Посол РФ в Литовской Республике Алексей Исаков рассказал об антироссийских настроениях у местного населения. Видео © Телеканал "Звезда"
В Литве усилились антироссийские выступления и участились акции протеста возле российского посольства и генконсульства в Клайпеде. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Алексей Исаков, отвечая на вопрос о настроениях в литовском обществе после начала "Операции Z".
"В последнее время, особенно с началом ведения специальной военной операции на Украине, страсти вокруг всего, что связано с Россией, кипят: нас критикуют буквально за всё, причём, что называется, в режиме нон-стоп", — сказал посол.
Он отметил, что Литва давно и открыто взяла антироссийский курс, что сильно влияет на общественное мнение в стране. Вандалы оскверняют здания диппредставительства России, на сотрудников нападают и оскорбляют. Литовской стороне уже была направлена соответствующая нота протеста.
Посол добавил, что выходцы из России стали чаще обращаться за помощью из-за провокаций и притеснений со стороны литовцев. Исаков рекомендует в таких случаях также "оперативно сообщать в местные правоохранительные органы любую информацию о всех случаях проявления насилия или давления".
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.