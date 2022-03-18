Посол РФ в Литве Исаков рассказал об усилении антироссийских настроений в стране

Здания российского диппредставительства подвергаются вандализму, на сотрудников нападают и оскорбляют. Выходцы из России стали чаще жаловаться в посольство на притеснения со стороны литовцев.

Посол РФ в Литовской Республике Алексей Исаков рассказал об антироссийских настроениях у местного населения. Видео © Телеканал "Звезда"

В Литве усилились антироссийские выступления и участились акции протеста возле российского посольства и генконсульства в Клайпеде. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Алексей Исаков, отвечая на вопрос о настроениях в литовском обществе после начала "Операции Z".

"В последнее время, особенно с началом ведения специальной военной операции на Украине, страсти вокруг всего, что связано с Россией, кипят: нас критикуют буквально за всё, причём, что называется, в режиме нон-стоп", — сказал посол.

Он отметил, что Литва давно и открыто взяла антироссийский курс, что сильно влияет на общественное мнение в стране. Вандалы оскверняют здания диппредставительства России, на сотрудников нападают и оскорбляют. Литовской стороне уже была направлена соответствующая нота протеста.

Посол добавил, что выходцы из России стали чаще обращаться за помощью из-за провокаций и притеснений со стороны литовцев. Исаков рекомендует в таких случаях также "оперативно сообщать в местные правоохранительные органы любую информацию о всех случаях проявления насилия или давления".