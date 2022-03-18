Лавров: Грузы с вооружением для Украины станут законной целью для ВС России

Министр подчеркнул также, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.

Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, которые окажутся на территории страны. О предупреждении напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы очень чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", — сказал глава МИД в интервью RT.

Министр подчеркнул, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран. Он обратился ко всем государствам, которые могут рассматривать идею передачи Украине систем ПРО, что такие комплексы советского и российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами. У данных С-300 есть сертификат пользователя, которым запрещается направлять их в третьи страны, напомнил Лавров.